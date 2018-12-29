КИО ответит за ненадлежащее состояние Элеватора мукомольного завода имени Ленина

Прокуратура Петербурга предъявила исковое заявление к комитету.

Прокуратура Невского района заинтересовалась сохранением объекта культурного наследия регионального значения "Элеватор мукомольного завода имени Ленина". Специалисты выяснили, что здание находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверки было установлено, что по фасаду здания пошли трещины, частично был утрачен и загрязнен штукатурный слой и частично утрачены фрагменты карниза.

Выяснилось, что семь помещений элеватора находятся в ведении СПб ГУП "Продовольственный фонд", собственником которого является Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО). Прокуратура предъявила в Невский районный суд исковое заявление к комитету и потребовала устранения нарушений.

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Фото: procspb.ru