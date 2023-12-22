Расписание пригородных поездов в Петербурге временно изменится в феврале

Корректировки будут действовать в период с 22 по 25 число.

В связи с наступающими праздничными днями жители и посетители Петербурга были проинформированы о изменениях в расписании электричек. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного пассажирского направления (СЗППК).

Так, в период с 22 по 25 февраля будут введены корректировки в движении поездов: 22 февраля будет действовать график, принятый для пятницы, а 23 и 24 числа поезда будут ходить по расписанию субботы. В последний из указанных дней, то есть 25 февраля, передвижение электричек будет осуществляться в соответствии с воскресным графиком.

На участках Балтийский вокзал – Сланцы и Луга – Псков будут курсировать дизель-электропоезда в соответствии с календарными днями недели. На участках Витебский вокзал – Новолисино/Рогавка/Великий Новгород останется прежний график. 23 февраля будут назначены дополнительные поезда по направлениям от Ладожского вокзала до Тихвина и Будогощи, а также от Московского вокзала до станций Кириши и Будогощи.

Важно отметить, что 24 февраля будет отменен поезд Бабаево – Ладожский вокзал, который был запланирован на 6:58. Подробности о расписании доступны на официальном сайте СЗППК.

Ранее мы сообщили о том, что перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге увеличились за январь на 11,5%.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"