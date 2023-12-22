Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге увеличились за январь на 11,5%

За первый месяц 2024 года поездки совершили 12,5 миллиона пассажиров.

Более 12,5 млн пассажиров было перевезено в январе 2024 года на Октябрьской железной дороге. Это на 11,5% превышает показатели января прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Отмечается, что почти 10,9 млн — это пассажиры пригородного сообщения (+11,6%), а 1,6 млн – пассажиры дальнего следования (+11%).

Напомним, что только в новогодние праздники на полигоне Октябрьской железной дороги перевезли 3,9 млн пассажиров. Особое внимание жителей Петербурга и Ленобласти, а также туристов привлекли ретропоезда, украшенные в новогоднем стиле.

Ранее Piter.TV сообщал, что во время закрытия станции "Ладожская" наземный транспорт в Петербурге перевёз 40,5 млн пассажиров.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"