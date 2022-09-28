Октябрьская железная дорога планирует ремонт шести вокзалов

Работы начнутся в 2023 году.

Октябрьская железная дорога в 2023 году организует ремонт зданий пассажирских вокзалов на туристических направлениях Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. Об это 31 мая сообщил начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

Работы планируют провести в Зеленогорске, Павловске, Веймарне, Кеми, Мге и Завидово. Также отремонтируют пассажирские платформы Суоярви, Хелюля, Волховстрой, Редкино, Поварово, Клин, Воздухоплавательный парк, Шушары, Пролетарская, Лихоборы, Моссельмаш, Грачевская.

Кроме того, на станции Хелюля построят три деревянные ретро-платформы и зону активного отдыха, а на Калязин — модульный вокзал. В Зеленогорске отремонтируют пешеходный тоннель, а на станциях Чудово, Малая Вишера и Пискаревская — пешеходные мосты.

Отметим, что с 1 июня откроют прямой переход на Финляндский вокзал из вестибюля метрополитена. Этот выход не работал с 2021 года.

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