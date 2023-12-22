В новогодние праздники на полигоне Октябрьской железной дороги перевезли 3,9 млн пассажиров

По Ленобласти курсировали ретропоезда.

В новогодние праздники на сети Октябрьской железной дороги перевезли 3,9 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

На поездах дальнего следования по сети ОЖД перевезли 855 тыс. пассажиров. Электричками воспользовались 3 млн человек.

По Ленобласти курсировали ретропоезда. Чтобы создать праздничную атмосферу, составы украсили гирляндами и различными новогодними атрибутами. Поезд "Лахта" курсировал по маршрутам: Финляндский вокзал – Выборг – Финляндский вокзал, Выборг – Васкелово – Выборг. Маршруты разработали с учетом популярности туристических объектов и мест для зимних видов спорта.

Ранее на Piter.tv: первая "оплата лицом" может появиться на станции метро "Приморская".

Фото: Telegram / СПб-Главный