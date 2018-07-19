Праздники изменили расписание пригородных поездов в Петербурге

Также Северо-Западная пригородная пассажирская компания отменила несколько маршрутов.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга информирует пассажиров о новом расписании движения пригородных поездов в связи с Международным женским днём.

В ведомстве сообщили, что 8 и 9 марта поезда будут курсировать по графику движения субботы, а 10 марта — по графику движения воскресенья. Также Северо-Западная пригородная пассажирская компания отменила на 9 марта маршрут № 6514 "Сосново — Девяткино", и заменила его на № 6519 "Финляндский вокзал — Девяткино".

Также в субботу не будут курсировать 14 поездов Московского и Северноого направления.

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