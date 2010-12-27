В Красносельском районе построят новую женскую консультацию

Это позволит снизить нагрузку на родильный дом номер 10.

В Красносельском районе появится новая женская консультация. Об этом рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения родильного дома №10, передает пресс-служба Смольного.

В данный момент родильный дом №10 является одним из самых развитых медицинских отделений, рассказали в администрации. Учреждение применяет инновационные технологии. В частности, наручные часы – браслет для врачей, по которым его могут вызвать пациенты, а также к внедрению готовится электронная карта для новорожденных. В связи с высоким спросом на услуги клиники у местных жителей в Смольном приняли решение построить в районе еще одну женскую консультацию.

Помимо рабочих вопросов градоначальник поздравил многодетных мам Ольгу Баранову и Ирину Кузнецову с рождением малышей – Миши и Ромы и вручил сертификаты на приобретение бытовой техники. Ольга Баранова, родившая четвертого ребенка в семье, получила сертификат на 40 тысяч рублей, Ирина Кузнецова, ставшая мамой в пятый раз – на 50 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: Парашютистки ЗВО совершили 8-тысячный прыжок 8 марта

Фото: администрация Санкт-Петербурга