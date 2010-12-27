Парашютистки ЗВО совершили 8-тысячный прыжок 8 марта

Для спортсменок парашютный спорт является лишь хобби.

Участницы женской сборной команды Западного военного округа совершили восьмитысячный парашютный прыжок в канун 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Прапорщик Елена Лапина, за спиной которой 4251 прыжка, ефрейтор Наталья Андреева (2402 прыжка) и рядовая Юлия Быкова (1346 прыжков) выпрыгнули из вертолета Ми-8 на высоте 3,5 км и выполнили упражнение по групповой купольной акробатике.

При этом для спортсменок парашютный спорт является лишь хобби. В повседневной жизни они служат в мотострелковой бригаде и дивизии ПВО. В 2018 году женская сборная ЗВО завоевала золото на чемпионате ВДВ.

Ранее на Piter.TV: Петербургские феминистки ответили мужчинам на "насильственное" поздравление в "Симоне"

Фото: ЗВО