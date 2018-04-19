Петербургские феминистки ответили мужчинам на "насильственное" поздравление в "Симоне"

Активистки "похоронили" голого мужчину на порожках Дворца бракосочетаний.

Феминистки из Северной столицы отреагировали на поздравление с 8 марта от активистов движения "Сеть", которые с цветами ворвались в женское кафе "Симона".

Девушки устроили акцию на ступенях Дворца бракосочетаний на Английской набережной. Фотограф Давид Френкель в социальных сетях опубликовал снимки участницы, а также лежащего на порожках обнаженного мужчины, покрытого цветами. Рядом с ним они разместили плакаты с надписью "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата" и "Кто к нам с чем за чем, тот от того и того".

Напомним, что в канун Международного женского дня мужчины без приглашения зашли в женское кафе "Симона", куда им вход запрещен. Поздравление было негативно встречено местными дамами, а в конце и вовсе закончилось применением перцового баллончика.



Фото: Давид Френкель