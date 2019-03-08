Мужчины ворвались в "женское-кафе" с цветами и получили перцовым баллончиком в лицо

По правилам заведения посещать кафе могут только женщины.

Активисты молодежного проекта "Сеть" решили поздравить петербургских феминисток с Международным женским днем и 7 марта пришли с цветами в знаменитое "чисто-женское" кафе "Симона". Мужчины засняли свой визит на видео.

В ролике видно, что приход мужчин не слишком понравился дамам, и они в негативной форме потребовали их удалиться. Просьбы были не просто проигнорированы, а встречены радостными криками "Поздравляем" и "морем" цветов. В итоге одна из девушек не выдержала и прыснула оператору в лицо из перцового баллончика.



После инцидента обе стороны рассказали о своих впечатлениях после произошедшего. Администратор кафе "Симона" Юлия рассказала "Росбалту", что девушки готовились к 8 марта, когда в районе пяти часов к ним зашло около восьми мужчин зашли где-то восемь юношей.

Мужчины сорвали наше мероприятие.

— подытожила девшука.

Участник поздравления, Александр Кондрашов, в свою очередь рассказал, что активисты поддерживают деятельность феминисток в их борьбе за равноправие, однако, категорически не согласны с методами некоторых из них.

Нам показалось, что многим из посетительниц поздравление искренне понравилось, хоть им и запрещено это признавать. Такая агрессивная реакция сотрудниц фем-кафе, которые позиционируют себя как борцов за права женщин, может сделать антирекламу отечественному феминизму. Но мы их все равно любим и уважаем

– написал Кондрашов в социальных сетях

Кафе "Симона" открылось в Петербурге в феврале. По правилам заведения посещать его могут только женщины. Мужчины могут заходить туда только в некоторые дня после 19:00.

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Видео: проект "Сеть"