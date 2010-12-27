В Петербурге на 0,3% увеличили прожиточный минимум

Если доход жителей не соответствуют минимальным показателям, то он вправе обратится за получением различных мер социальной поддержки.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил свою подпись под постановлением об установлении величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за IV квартал 2018 года. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно нововведению прожиточный основных социально-демографических групп Северной Столицы в среднем увеличился на 0,3%. В расчете на душу населения сумма составила 11 055 рублей (на 33,9 руб. больше). Для трудоспособного населения этот показатель составил – 12 118 рублей (на 38,7 руб. больше), для пенсионеров – 8 981 рублей (на 26,9 руб. больше), для детей – 10 783 рублей (на 29,0 руб. больше).

В администрации отметили, что если реальные доходы местных жителей не соответствуют минимальным показателям, то он вправе обратится за получением различных мер социальной поддержки – выплату детских пособий, доплаты к пенсии, выплату государственной социальной помощи и других.

Ранее Piter.TV писал, что в Петербурге поддержали законопроект о доплатах к пенсиям.

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