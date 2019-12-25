Распыливший в метро перцовый баллончик петербуржец получил условный срок

Подсудимый не признал свою вину.

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который распылил перцовый баллончик в вестибюле станции метро "Звенигородская". В результате действия Александра Махлеева пострадал работник метрополитена. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 1 марта 2019-го года. Мужчина поинтересовался, есть ли в метрополитене туалет. После того, как он получил отрицательный ответ, агрессор распылил из неустановленного предмета газ в лицо сотрудника. Пострадавший получил химический ожог.

Михлеев не признал свою вину и отказался от дачи показаний.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, мужчина не смогут заниматься частной охранной деятельностью на тот же срок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 13 июля метрополитен Петербурга возвращается к обычному режиму работы.

Фото: Piter.TV