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Ленобласть получила более 200 тыс. распылителей для введения назальной вакцины "Спутник V"
Сегодня, 16:48
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Ленобласть получила более 200 тыс. распылителей для введения назальной вакцины "Спутник V"

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Этот вариант препарата имеет тот же эффект, что и что при внутримышечном введении.

В Ленинградскую область доставили 202 400 насадок для назального введения вакцины "Спутник V" от коронавируса. Об этом  сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Насадки планируют распределить по всем районам 47-ого региона. 

Напомним, что принцип действия назальной вакцины не отличается от внутримышечного варианта. Её можно применять как при первичной, так и при повторной вакцинации.

Ранее мы сообщили о том, что более 1300 единиц техники боролись с первым снегопадом в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ленинградская область, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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