Ленобласть получила более 200 тыс. распылителей для введения назальной вакцины "Спутник V"

Этот вариант препарата имеет тот же эффект, что и что при внутримышечном введении.

В Ленинградскую область доставили 202 400 насадок для назального введения вакцины "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Насадки планируют распределить по всем районам 47-ого региона.

Напомним, что принцип действия назальной вакцины не отличается от внутримышечного варианта. Её можно применять как при первичной, так и при повторной вакцинации.

Ранее мы сообщили о том, что более 1300 единиц техники боролись с первым снегопадом в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти