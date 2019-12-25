Более 1300 единиц техники боролись с первым снегопадом в Ленобласти

Ожидается, что снежная погода сохранится в регионе и в понедельник.

В минувшее воскресенье, 4 декабря, в Ленобласти зафиксировали первый за сезон крупный снегопад. На устранения его последствий вышло более 1300 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока администрации 47-ого региона.

В ведомстве напомнили, что жители всех районов Ленобласти могут обращаться с заявками и вопросами по уборке снега несколькими способами. Это можно сделаться в группе регионального Снежного штаба ВКонтакте, либо, в случае водителей – по круглосуточной "горячей" линии 8-812-251-42-84.

По данным Северо-Западного УГМС, снег в Ленобласти продолжит выпадать и в понедельник.

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Фото: пресс-служба строительного блока администрации Ленобласти