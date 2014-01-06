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Выборг потратит еще 1 млн рублей на украшения к Новому году
Вчера, 22:16
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Выборг потратит еще 1 млн рублей на украшения к Новому году

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Подрядчика выберут до 23 декабря.

Еще один конкурс на новогоднее оформление города объявила администрация Выборгского района Ленобласти. Информация об этом появилась 2 декабря на сайте госзакупок. 

Начальная цена контракта составляет 970 млн рублей. Заявки принимают до 19 декабря. В городе планируют установить три искусственные ели высотой восемь метров и светодиодную арку. Помимо этого, фонари украсят световыми консолями, а деревья в парке имени Ленина – "Сосульками тающими". 

Подрядчика выберут до 23 декабря.

Фото: Piter.tv
 

Теги: госзакупки, новый год, оформление, украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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