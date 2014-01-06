Выборг потратит еще 1 млн рублей на украшения к Новому году

Подрядчика выберут до 23 декабря.

Еще один конкурс на новогоднее оформление города объявила администрация Выборгского района Ленобласти. Информация об этом появилась 2 декабря на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 970 млн рублей. Заявки принимают до 19 декабря. В городе планируют установить три искусственные ели высотой восемь метров и светодиодную арку. Помимо этого, фонари украсят световыми консолями, а деревья в парке имени Ленина – "Сосульками тающими".

Подрядчика выберут до 23 декабря.

Фото: Piter.tv

