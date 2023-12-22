Водитель Kia распылил баллончик в лицо восьмикласснику на Тореза

Хулиган скрылся с места происшествия.

В четверг, 15 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от петербурженки о том, что на проспекте её сыну прыснули в лицо из баллончика. Нападавший скрылся на автомобиле Kia. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что инцидент произошёл в 16:40: неизвестный мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта распылил газовый баллончик в лицо 14-летнему школьнику, после чего скрылся с места происшествия на авто.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что таксист распылил газовый баллончик у ТЦ "Сити-Молл" в лицо беременной и её 4-летнему сыну.

Фото: Piter.TV