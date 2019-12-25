Следователи раскрыто жестокое убийство молодого жителя Шлиссельбурга, которого выбросили в мусорный контейнер

Убийство произошло в результате ссоры.

Жители Шлиссельбурга обнаружили в мусорном контейнере труп мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки. Следователям удалось раскрыть детали произошедшего, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Погибшим оказался 20-летний местный житель. В воскресенье, 13 декабря, в Шлиссельбурге задержали двух подозреваемых: 20-летнего местного жителя и 20-летнего жителя Москвы. Их поймали у дома №50 по улице Красный Тракт. Ранее оба были судимы за имущественные преступления.

По оперативным данным, 11 декабря мужчины вместе с потерпевшим находились в квартире дома на Пролетарской улице. Во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, двое граждан ножом и разбитым горлышком от бутылки нанесли своего собутыльнику смертельные ранения. Для сокрытия следов преступления они выбросили труп из окна квартиры, после чего донесли его до мусорного контейнера.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Оба подозреваемых задержали.

Фото: Piter.TV