В Android и в iOS предусмотрен функционал по предотвращению нежелательного доступа к информации пользователя со стороны других.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что раскрыты секретные функции смартфонов. Об этом сообщает эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко, передает агентство "Прайм".

По словам Гриценко, у Android и в iOS есть функции, которые "заботятся" о смартфонах. Например, остановка зарядки, если в зарядном порте влага или грязь. Кроме того, в телефонах можно найти информацию об износе аккумулятора.

Также в телефонах есть "скрытые" функции, которые могут предотвратить нежелательный доступ к информации пользователя со стороны других.

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Видео:YouTube / Канал Лучкова