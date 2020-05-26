В АТОР рассказали о правилах, которые придется соблюдать туристам.

Раскрыты правила допуска туристов на курорты Кубани при пандемии. Об этом рассказали на официальном сайте представители Ассоциации туроператоров России. Они объяснили, что до 6 июня в регионе все еще будут действовать введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. До этого числа все въезжающие лица должны будут соблюдать строгие правила. Они направятся на двухнедельную самоизоляцию.

Исключением станут туристы, которые направляются на оздоровительные курорты. Для данной категории путешественников допуск будет осуществляться за счет путевки и подтверждающих бронирование документов. Таких туристов будут встречать в аэропорту, железнодорожном вокзале или при въезде в регион на личном транспорте. Их визуально осмотрят на наличие признаков ОРВИ, проверят документы. С собой туристам придется иметь справку, в которой зафиксирован отрицательный результат анализа на коронавирус (за последние 48 часов).Также им придется иметь справку об отсутствии контактов с инфицированными за последние две недели.

Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня.

Видео: government.ru