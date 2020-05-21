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Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня

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Глава государства призвал Кондратьева не затягивать с открытием гостиниц.

Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По словам губернатора, такой сценарий возможен, если позволит эпидемиологическая обстановка. Кондратьев отметил, что если получится открыть пансионаты и гостиницы, то они будут работать в рамках регламента от Роспотребнадзора.

Губернатор Краснодарского края обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать санитарно-курортную отрасль и включить её в перечень системообразующих. Благодаря этому компании-инвесторы смогут претендовать на льготные кредиты.

Глава государства призвал Кондратьева не затягивать с открытием гостиниц.

Ранее Путин поддержал выдвижение губернатора Кубани на второй срок.

Видео: Рабочая встреча Путина с губернатором Краснодарского края от 21.05.20

Теги: гостиницы, краснодарский край, отели
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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