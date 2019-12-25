Путин поддержал выдвижение губернатора Кубани на второй срок

Он принял данное решение, исходя из результатов работы Кондратьева в предыдущие годы.

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на второй срок.

Глава государства подчеркнул, что решающее слово в этом вопросе за жителями Кубани, которые будут голосовать на выборах. Говоря о своём мнении, Путин отметил, что поддержит решение Кондратьева, если тот решит пойти на следующие губернаторские выборы.

Президент подчеркнул, что принял данное решение, исходя из результатов работы кубанского губернатора в предыдущие годы.

Кондратьева назначили врио губернатора Краснодарского края в 2015 году. В том же году он победил на выборах главы субъекта.

Ранее мы писали, что на Кубани продлевают карантин до 6 июня.