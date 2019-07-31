Метеорологи: лесные пожары увеличивают скорость таяния льдов в Арктике

В России огонь охватил почти три миллиона гектаров тайги.

Специалисты Всемирной метеорологической организации заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике. Об этом сообщил CBS News.

Эксперты пояснили, что сажа и пепел оседают на лед, тогда у него уменьшается способность отражать солнечные лучи. На поверхности скапливается больше тепла, начинают таять ледники и вечная мерзлота. При этом еще больше выделяется парникового газа.

В России в этом году было охвачено пламенем как минимум 11 регионов. По данным на 30 июля, огонь охватил почти три миллиона гектаров тайги. Зафиксировано 500 очагов возгорания.

Видео: Instagram/ alina__kokaeva