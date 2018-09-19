В трех регионах Сибири ввели режим ЧС

Первый замминистра МЧС Александр Чуприян рассказал, что огонь охватил почти три миллиона гектаров тайги. Зафиксировано 500 очагов возгорания.

На территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Наиболее "горимыми" субъектами остаются республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область. МЧС России

Площадь пожара постоянно увеличивается и задымление уже распространилось на другие регионы Дальнего Востока и Сибири. Первый замминистра МЧС Александр Чуприян рассказал, что огонь охватил почти три миллиона гектаров тайги. Зафиксировано 500 очагов возгорания.

Ранее красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным и "даже где-то вредным".

Видео: Instagram/ alina__kokaeva