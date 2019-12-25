Проезд по все трассе обойдётся автомобилисту в 1,6 тысячи рублей.

Раскрыта стоимость проезда по новой автотрассе Москва-Казань. О ней рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, новая трасса будет полностью платной. Для легковой машины стоимость проезда будет составлять примерно 2,5 рубля за километр. Таким образом, проезд по все трассе обойдётся автомобилисту в 1,6 тысячи рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году. На её строительство выделят 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. По словам главы кабмина, конкурсы на выбор подрядчиков должны пройти до 10 сентября. Документы необходимо утвердить до 1 ноября.

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