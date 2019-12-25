Раскрыта причина приостановки продажи "Газпромом" газа на бирже в Петербурге

Об этом стало известно на площадке газового форума в Северной столице.

Раскрыта причина приостановки продажи компанией "Газпром" газа на бирже в Петербурге (СПбМТСБ). Данный факт подтвердил 7 октября Геннадий Сухов – член правления компании и начальник департамента 314. Высказывание прозвучало на площадке Санкт-Петербургского газового форума, сообщает "Интерфакс". Причиной оказалось ранее включение отопления в крупных российских городах.

Да, приостановили, но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности, в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург Геннадий Сухов, член правления компании "Газпром"

Представитель компании рассказал, что к концу сентября газовый гигант вышел на режимы, когда суточный перебор от плана составлял 250 млн кубометров, а плановые задания по закачке газа в подземные хранилища не были обеспечены.

Тем временем, на европейской бирже ICE цены на газ рухнули после рекордного подъема. Так, в ходе торгов 7 октября цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров.

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