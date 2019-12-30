Раскрыт секрет рождественского кардигана Путина

Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро.

В пятницу, 10 января, стало известно, сколько стоит рождественский свитер президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Лента.ру".

Напомним, что глава государства появился в кашемировом бежевом свитере на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге. После этого в соцсетях разгорелись споры по поводу марки кардигана. Выяснилось, что он изготовлен итальянским брендом Loro Piana. По данным журналистов, стоимость похожих моделей из новых коллекций составляет около 204 тысяч рублей. О

Отметим, что Путин ни раз уже появлялся в одежде от этого бренда. Так, в кроссовках этого же бренда Путин был замечен в совместной поездке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Видео:Global Look Press