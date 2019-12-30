Раскрыт секрет рождественского кардигана Путина

В пятницу, 10 января, стало известно, сколько стоит рождественский свитер президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Лента.ру".
Напомним, что глава государства появился в кашемировом бежевом свитере на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге. После этого в соцсетях разгорелись споры по поводу марки кардигана. Выяснилось, что он изготовлен итальянским брендом Loro Piana. По данным журналистов, стоимость похожих моделей из новых коллекций составляет около 204 тысяч рублей. О
Отметим, что Путин ни раз уже появлялся в одежде от этого бренда. Так, в кроссовках этого же бренда Путин был замечен в совместной поездке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Видео:Global Look Press
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Моделер То часики,то кардиганы то отдыхалово то дачки в количестве 28 штук и так далее. И все брендовое. Из своих сбережений. Нет нет не из бюджета. Второе. Причем кардиган и церковь. Это что реклама фирмы? Тогда приплыл. А вообще как то странно звучит "раскрыт секрет " КГБ ешник. У него и кардиган под секретом. Дурдом