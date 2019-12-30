Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш оказалась россиянкой

По данным российского МВД, она родилась в СССР, вследствие чего имеет российское гражданство.

В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация, что самая богатая женщина Африки оказалась россиянкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Речь идёт о дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Девушка владеет долями в крупных компаниях, её состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов США.

По данным российского МВД, Сантуш родилась в СССР, поэтому у неё есть российское гражданство. По официальным данным самая богатая женщина Африки родилась в 1973 году в Баку.

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Видео:YouTube / Thomson Reuters