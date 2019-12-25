Раскрыт принцип действия рабочих пропусков в регионах России

Они будут действовать только 12 часов.

Раскрыт принцип действия рабочих пропусков в российских регионах. Об этом сообщили "РБК" со ссылкой на заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова. Чиновник объяснил, что оформленные населением специальные пропуска будут действовать в течение 12 часов. Они необходимы сотрудникам, которые эпизодически выходят на работу.

Чтобы оформить рабочий пропуск, заявку должен подавать не работник, а его работодатель. В документации ему придется указать СНИЛС сотрудника, которому необходим пропуск. За корректность предоставленных данных будет отвечать Пенсионный фонд России.

Напомним, что 22 апреля мэр Москвы заявил о том, что опыт введения электронных пропусков в столице можно распространить на остальные регионы страны. Таким образом государство получит возможность контролировать перемещение людей между субъектами. Вечером того же дня появилась информация о том, что Минкомсвязи внедряет цифровые пропуска в 21 регионе России.

Эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля.