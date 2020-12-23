Раскрыт грабеж, совершенный в маршрутке на проспекте Энгельса

Злоумышленниками оказались 26-летний и 27-летний местные жители.

Полиция Петербурга раскрыла грабеж, совершенный в маршрутке 9 марта. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, вечером того дня в салон маршрутки у дома №111 по проспекту Энгельса зашли двое неизвестных и отобрали у 62-летнего водителя валидатор. При этом злоумышленники угрожали мужчине физической расправой.

Парой дней позже, 11 марта, обоих разбойников задержали у дома №45 по проспекту Пархоменко, ими оказались 26-летний и 27-летний неработающие петербуржцы. Возбуждено уголовное дело о грабеже, мужчин поместят в изолятор.

Ранее в Петербурге задержали банковских аферистов, обманувших стюардессу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД