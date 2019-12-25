В Петербурге задержали банковских аферистов, обманувших стюардессу

Женщина лишилась 283 тысяч рублей.

В среду, 10 марта, полиция Петербурга задержала подозреваемых в мошенничестве в отношении стюардессы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 29-летняя бортпроводница обратилась к правоохранителям с заявлением еще 8 февраля.

Известно, что женщина просила привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, который представился сотрудником банка в телефонном звонке и ввел стюардессу в заблуждение. Злоумышленник убедил петербурженку перевести деньги с трех банковских карт на некий счет якобы для их сохранности. Таким образом женщина потеряла почти 283 тысяч рублей, в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Задержанными оказались сразу двое аферистов, оба жители Алтайского края, 21 и 24 лет. У мужчин изъяли 30 банковских карт, 7 мобильных телефонов и 14 сим-карт.

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