Раскрасивший из баллончика станцию метро "Балтийская" вандал пойдет под суд

Мужчина испортил колонны и баллюстраду эскалатора.

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного вандала, сообщили 2 марта в пресс-службе ведомства.

В прошлом апреле нетрезвый мужчина распылил баллончик с краской на баллюстраду эскалатора станции метро "Балтийская". Одной испорченной детали вандалу оказалось недостаточно, краской оказались обезображены колонны на платформе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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