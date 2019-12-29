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Раскрасивший из баллончика станцию метро "Балтийская" вандал пойдет под суд
Сегодня, 13:08
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himif

Раскрасивший из баллончика станцию метро "Балтийская" вандал пойдет под суд

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Мужчина испортил колонны и баллюстраду эскалатора.

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного вандала, сообщили 2 марта в пресс-службе ведомства.

В прошлом апреле нетрезвый мужчина распылил баллончик с краской на баллюстраду эскалатора станции метро "Балтийская". Одной испорченной детали вандалу оказалось недостаточно, краской оказались обезображены колонны на платформе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что замначальника ДПС по Петербургу и Ленобласти отправили под домашний арест.

Фото: pixabay

Теги: балтийская, вандал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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