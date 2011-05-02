На территории парка "Сильвия" в Гатчине найдены 45 останков убитых мирных жилетей и военнопленных

Участники раскопок выступили с предложением основать новое воинское захоронение в самом парке, либо рядом с будущим памятником жертвам геноцида советских граждан.

Поисковики обнаружили ещё 45 останков расстрелянных советских мирных жителей и военнопленных на территории парка "Сильвия" в Гатчине. Об сообщила зампред комитета ГД РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко в своём Telegram-канале.

Участники раскопок выступили с предложением основать новое воинское захоронение в самом парке, либо рядом с будущим памятником жертвам геноцида советских граждан. Всего ими было найдено 177 останков людей, убитых нацистами во время Великой Отечественной войны.

После первоначального обнаружения массового захоронения советских военнопленных в парке "Сильвия" было возбуждено уголовное дело. Мирных жителей города Гатчины расстреляли в период фашисткой оккупации. Помимо тел, были также обнаружены одежда и личные вещи погибших.

Ранее мы сообщили о том, что новый культурный центр открылся в здании Левашовского хлебозавода в Петербурге .

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "Искра"