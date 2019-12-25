Расходы семей Петербурга упали на 14% из-за коронавируса

Расходы семей в России упали до минимальных показателей 2008 года.

Расходы семей в Петербурге резко сократились во втором квартале текущего года. Так, по сравнению с прошлым годом, расходы сократились до 24 тысяч рублей, это на 14% меньше предыдущих показателей. Об этом сообщила "Финэкспертиза".

Сегодняшние показатели сравнимы с минимальными показателями 2008 года. В рейтинге по среднему объему ежемесячных расходов Петербург занял седьмую строчку. Аудиторская компания подсчитала, что люди тратят меньше денег из-за снижения благосостояния, а также в связи с коронавирусными ограничениями. Некоторые решили сократить расходы, потому что поняли, насколько важна подушка безопасности – на это указывает увеличение сбережений населения.

Согласно данным Петростата, прожиточный минимум в Петербурге во втором квартале этого года вырос на 1,7% в сравнении с прошлогодними показателями.

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Фото: Piter.TV