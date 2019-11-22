Объем рынка вырос на 57%.

Эксперты: расходы россиян на видеоигры в 2019 году сделали резкий рывок (на 57%). Статистику покупок российских пользователей посчитали в компаниях Superdata и Wargaming. Последняя известна проектом World of Tanks.

По результатам года в России объем рынка вырастет на 1 млрд долларов и составит 2,7 млрд долларов. По мнению специалистов, производители компьютерных игр могут рассчитывать на большие прибыли. Для этого им необходимо учитывать местные особенности, включая госрегулирование Интернета. Для игроков не менее важны акционные предложения и скидки на видеоигры.

В конце 2019 года Россия встанет на третью строчку рейтинга по величине рынка видеоигр в Европе. Страна проигрывает только Великобритании и Германии. Следом за топом-три идет Франция.

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