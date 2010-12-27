Голикова: расходы на уход за пожилыми людьми и инвалидами увеличатся в 20 раз

В 2020 году правительство РФ будет тратить на эти цели 2,1 млрд рублей.

Правительство РФ планирует увеличить расходы на уход за пожилыми людьми и инвалидами в 20 раз. Уже в 2020 году из государственного бюджета на эти цели будет выделяться 2,1 млрд рублей. Об этом сообщила Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по попечительству в социальной сфере.

В настоящее время в шести регионах страны действует пилотный проект. На уход за пожилыми людьми и инвалидами, проживающими в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях, из бюджета выделено 100 млн рублей. Через два года эти изменения охватят все Россию, и сумма резко возрастет.

Отмечается, что за счет государства россияне смогут получать социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также медицинскую помощь на дому. По словам Голиковой, все эти меры помогут снизить возраст смертности россиян.

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