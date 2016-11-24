Государство узаконит наказания за обман инвалидов и пенсионеров

Совет Федерации рассмотрел инициативу о введении в законодательство наказаний за обман социально уязвимых категорий населения.

Министерство труда и Роспотребнадзор подготовили совместный проект о защите прав инвалидов, несовершеннолетних детей и лиц пожилого возраста. Административное наказание будет распространяться за обман и предоставление некачественных товаров или услуг социально уязвимых граждан.

Инициатива была рассмотрена сегодня на заседании комиссии по защите прав инвалидов при президенте Российской Федерации. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что законопроект одобрен. Ужесточение наказаний направлено прежде всего на закрепление нравственных норм при работе с вышеперечисленными категориями граждан. По словам спикера, документ еще нуждается в доработке, но продвижение данного закона уже неизбежно.

Как стало известно, будет введено понятие “базовых потребительских прав”, выполнение которых будет закреплено за оказывающими услуги лицами. В результате неисполнения обязанностей, недовольная сторона может потребовать возмещение морального вреда и требовать устранения недостатков услуги или продукта. Такие дела будут рассматриваться в приоритетном порядке под угрозой штрафных санкций.

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