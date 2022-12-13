Суммарные расходы на трамвайную линию "Славянка" возросли до 50 млрд рублей

Город и инвестор ведут переговоры с потенциальными поставщиками подвижного состава.

Суммарные расходы на строительство трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка", вложенные Смольным и инвестором проекта, равны 50 млрд рублей, Об этом "Ъ-СПб" сообщили представители комитета по инвестициям.

Кроме того, оценка затрат возросла с 36,9 млрд до 46,7 млрд рублей. Итоговая цифра состоит из 20 млрд рублей вложений городской казны, вложений инвестора и привлечённого банковского финансирования. Как отметили в пресс-службе компании "Балтнедвижсервис", средства пойдут на закупку подвижного состава, по которой сейчас идут переговоры, а также на 22 новых низкопольных трамвая.

По мнению аналитиков, в подвижной состав вложения в подвижной состав могут достигнуть 3,3 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что интервал движения автобусов у "Ладожской" пообещали сократить до минуты.

Фото: Piter.TV