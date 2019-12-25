В разгар пандемии затраты пришлось уменьшить до 600 тысяч.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что расходы на поддержание музея "Царское Село" сократили почти в два раза. Об этом на пресс-конференции сообщила директор комплекса Ольга Таратынова.

Известно, что в 2019 году на уборку, охрану, зарплату сотрудникам "Царского села" уходило 1,17 миллиона рублей. Власти Петербурга приняли решение сократить бюджет парка до 600 тысяч из-за пандемии коронавируса.

В музее отметили, что учреждение использует "финансовую подушку". Однако руководство "Царского села" не знает, хватит ли этих денег.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент.

Фото:Piter.TV