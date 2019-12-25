В Петербурге обсудят вопросы безопасности в рамках встречи представителей стран БРИКС

Глава каждой делегации проведет переговоры как в многостороннем, так и в двустороннем форматах.

Четырнадцатая встреча представителей стран БРИКС и БРИКС+ по вопросам безопасности состоится в Петербурге с 10 по 12 сентября 2024 года.

Подобные мероприятия, предшествующие саммиту БРИКС, традиционно посвящены обсуждению насущных вопросов, касающихся обеспечения национальной, региональной и международной безопасности, а также возможных направлений сотрудничества между государствами-участниками. Глава каждой делегации проведет переговоры как в многостороннем, так и в двустороннем форматах. Встреча завершится в рамках председательства России в БРИКС. Ранее, XIII заседание проходило в Йоханнесбурге (Южноафриканская Республика) в конце июля 2023 года.

Не исключается, что во время встречи также состоится беседа президента России Владимира Путина с участниками, как сообщил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.