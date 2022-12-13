Расходы бюджета Петербурга достигли исторического максимума в 2022 году

При этом доходы города всё же превысили показатель.

За прошедший год расходы бюджета Северной столицы достигли своего исторического максимума, составив 1 трлн 43 млрд рублей. При этом доходы всё же превысили данный показатель, уточнила пресс-служба Смольного.

Так, бюджетные доходы в 2022-ом году были оценены в 1 трлн 163 млрд рублей. Без учёта федеральных вложений цифра ещё более внушительная: собственные доходы города за указанный период достигли 1 трлн 123 млрд рублей.

По словам губернатора Петербурга Александр Беглов, запрошлый год городу удалось выполнить все социальные обязательства и нарастить расходы на развитие и поддержку ключевых отраслей. Также градоначальник оценил деятельность финансово-закупочного блока.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном заключили офсетный контракт на поставку лекарств.

Фото Piter.TV