СМИ поверили в назначение Раши Сраки на пост посла Словении в России

Материал опубликовали несколько интернет-изданий, однако позже перепечатали.

Несколько СМИ и блогеров поверили в фейковую новость о назначении дзюдоистки Раши Сраки на пост посла Словении в России. Об этом пишет Lenta.ru.

Материал опубликовали, а позднее перепечатали такие украинские интернет-издания, как "Знай.ua", "Главное" и Champion. Фейковую новость также опубликовал аналитический портал "Главком", однако спустя время текст заменили другим. В настоящее время материал с фейковой новостью про Сраку удален.

Выдуманная новость появилась на сайте агентства "Панорама", которое позиционирует себя как сатирическое издание. В опубликованном шуточном сообщении автор текста ссылается на сайт МИД Словении и слова вымышленного министра иностранных дел страны Душана Сральковича (настоящего главу внешнеполитического ведомства зовут Миро Церар). Сралькович якобы заявил, что причины, по которым выбрали Сраку на пост посла Словении в России, кроются в ее удачном имени.

У Раши очень удачное имя — по-английски это слово переводится как "Россия". Заявил выдуманный Душан Сралькович

Кто такая Раша Срака

Раша Срака — это словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года по дзюдо, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Девушка родилась 10 октября 1979 года в городе Любляна. Выступала в весовой категории до 70 кг.

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Фото: Википедия