Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Задачу выполнили военные, прибывшие на СВО в рамках частичной мобилизации.

Боевые расчеты российских самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Специалисты пояснили, что САУ меняют собственные огневые позиции и укрытии довольно часто для того, чтобы в них не попал огонь противника. Это происходит десятки раз за день. В конкретном случае стрельбу по объекту ВСУ корректировали операторы беспилотников. Задачу выполнили те военнослужащие, которые призывались на службу из запаса по программе частичной мобилизации населения.

Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас, рассекречивать позиции. И главное – спасает жизни российских военнослужащих. пресс-служба Минобороны России

Минобороны РФ: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России