Задачу выполнили бойцы "Востока" на пологовском направлении.

Российские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" уничтожили укрепленный район и скопление сил Вооруженных сил Украины на пологовском направлении в Запорожской области. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в районе населенного пункта Гуляйполе силами 35-й общевойсковой армии "Восточной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 30 апреля. Военнослужащие указали, что лесополоса, использовавшаяся противником для укрытия от наблюдения, не стала препятствием для точной работы артиллерии. Произведенный удар по объектам противник позволил ВС РФ предотвратить подготовку армии киевского режима к новым, активным действиям в регионе. Поражены уничтожены элементы инженерного сооружения, личный состав, а также техника ВСУ.

В ходе ведения воздушной разведки были выявлены районы сосредоточения подразделений противника, который использовал лесополосу для укрытия своей техники и личного состава. После подтверждения данных разведки артиллеристы нанесли поражение по выявленным позициям. пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ дронами уничтожили Т-72 ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России