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Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки "Север" уничтожил беспилотники ВСУ

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Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российский боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" ликвидировал ударно-разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины. Такие сведения журналистам предоставили отрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована представителями "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Благодаря электронной машины вычисления координат военнослужащие произвели  захват цели противника и запуск ракеты на уничтожение живой силы ВСУ.

На кадрах расчет боевой машины ЗРК "Тор-М2" занял огневую позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника.

пресс-служба Минобороны РФ

Командир зенитного ракетного полка с позывным "Гроза" уведомил СМИ, что интенсивность совершения воздушных ударов со стороны противника не изменилась.  Боец подчеркнул, что говорит о действиях армии киевского режима до и после новогодних праздничных дней. "Гроза" добавил, что тактика противника не изменилась, а ВС РФ уже хорошо изучили и прекрасно считывают поведение противоположной стороны.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Малка".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, тор-м2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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