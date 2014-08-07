"Днепр" помог штурмовым подразделениям продвинуться вперед в ходе СВО.

Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожил скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины на территории Запорожской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства от 29 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами гвардейской 42-й дивизии при группировке войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы указали, что эффективно подавляются артиллерийские позиции противника, ликвидируются пункты управления и места базирования дронов ВСУ. Выполнением подобных задач "Днепр "поддерживает наступление штурмовиков.

"Днепр" нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ и причинил значительный урон противнику. Оперативные и четкие действия расчета РСЗО "Град" привели к существенным потерям в личном составе и технике ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы более 5 тысяч раз.

Фото и видео: Минобороны России