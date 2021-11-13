ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы более 5 тыс. раз

В Минобороны РФ отметили, что российские военнослужащие продолжают строго соблюдать режим прекращения огня.

Минобороны РФ зафиксировало свыше пяти тысяч нарушений ВСУ перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в связи с празднованием 80-летия со Дня Победы.

За время объявленного перемирия украинские вооружённые формирования совершили 5026 нарушений режима прекращения огня. Согласно данным российского оборонного ведомства, зафиксировано 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов, 23 атаки с использованием реактивных систем залпового огня, а также 3502 удара с применением беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны подчеркнули, что обстрелы велись по всей линии боевого соприкосновения, при этом российские войска продолжают соблюдать установленный режим прекращения огня.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ивангороде осквернили танк Т-34 накануне Дня Победы.

Фото: Минобороны России