Владимир Сальдо показал ход выполнения задачи "Днепра" на СВО.

Российский боевой расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" при группировке войск "Днепр" уничтожил опорный пункт армии киевского режима вместе с засевшей в нем пехотой противника. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-служьбы министерства по обороне страны. Видеозапись из зоны проведения специальной операции в собственном Telegram-канале разместил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Известно, что во время разведывательно-поисковых действий и средствами воздушной разведки был выявлен взводный опорный пункт с личным составом. Затем координаты оказались незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их дальнейшего уничтожения.

Экипаж самоходного орудия 2С19 "Мста-С" совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нем пехоту украинских боевиков. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие уточнили, что после успешного поражения цели ВСУ отечественный расчет оперативно сменил позицию.

Минобороны заявило об уничтожении пехоты ВСУ российскими гранатометчиками.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо