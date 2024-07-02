Военнослужащие "Запада" рассказали о работе в зоне СВО.

Российские гранатометчики из первой гвардейской танковой армии при "Западной" группировке Вооруженных сил страны уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Они предоставили кадры боевой работы расчетов гранатометов АГС-17 "Пламя" с калибром в 30-миллиметров. Один из военнослужащих показал отбитые позиции армии киевского режима, где при отступлении противник бросил патроны и снаряды от пулемета американского образца, а также каски натовского производства.

После предварительной разведки местности, в т. ч. с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о перемещении нескольких вооруженных групп ВСУ на своих позициях и в блиндажах. пресс-служба Минобороны РФ

командир расчета АГС-17 "Пламя" с позывным "Молчун" объяснил прессе, что фронт постепенно продвигается. Специалисты артиллерии помогают пехоте совместно с беспилотниками. Последние передают координаты объектов ВСУ для стрельбы.

Экипажи самолетов Ту-95МС отработали полеты с дозаправкой в воздухе.

Фото и видео: Минобороны России