Экипажи самолетов Ту-95МС отработали полеты с дозаправкой в воздухе

В тренировках были задействованы пяти самолетов Ту-95МС и Ил-78.

Российские экипажи самолетов Ту-95МС отработали полеты с дозаправкой в воздушном пространстве. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что в Дальневосточном авиационном полку дальней авиации, дислоцированном на территории Амурской области, состоялись плановые полеты.

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В тренировочных полётах приняли участие молодые пилоты и штурманы. Свыше десяти экипажей отработали технику пилотирования, а также воздушную навигацию как в дневное, а так и ночное время суток. Дозаправка бортов выполнялась на высоте более 5500 метров и при скорости свыше 550 километров в час. Специалисты из профильного ведомства уточнили, что инженерно-технический состав отработал задачи по подготовке технических средств к повторному вылету. В общей сложности в мероприятиях было задействовано свыше пяти самолетов Ту-95МС и Ил-78.

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Фото и видео: Минобороны России