Раритетный ЯТБ-2 1938 года отреставрировали к юбилею троллейбуса

Для восстановления использовали опыт реставрации ЯТБ-1.

Коллекцию Музея городского электрического транспорта пополнили уникальным троллейбусом ЯТБ-2, который был выпущен в 1938 году. Специалисты восстановили троллейбус и теперь он на ходу. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Этот троллейбус стал своего рода символом технического прогресса и украшением городских улиц в конце 30-х годов прошлого века, раритет доживал свой век в качестве сарая на садовом участке под Петербургом, где его и обнаружили 14 лет назад.

Отмечается, что "Ярославский троллейбус" – "младший брат" ровесника петербургского троллейбусного движения, 85-летнего экспоната ЯТБ-1 1936 года. Вероятность находки второго довоенного троллейбуса была равна почти нулю: в Ленинград было поставлено всего около 20 экземпляров ЯТБ-2.

На новом музейном экспонате, которому присвоили № 118, нашли применение многие детали и элементы, собранные за десятилетия реставрационной деятельности.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за коронавируса отменили парад ретротроллейбусов.

Фото: пресс-служба Горэлектротранса